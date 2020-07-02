Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин. До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния.
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Расходы бюджета России планируется увеличить

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Объём расходов федерального бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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