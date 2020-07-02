Экономика
СаминвесторРасходы бюджета в 2020 году могут вырасти на 1,8 трлн рублей
Сегодня, 2 июля 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил, что расходы федерального бюджета могут быть увеличены в этом году на 1,8 трлн рублей. В этом случае расходы составят 21,5 трлн рублей, а не 19,7 трлн, как в законе о бюджете 2020 года.
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Мишустин заявил, что доходы от управления ФНБ будут перечисляться в бюджет до 2024 года
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