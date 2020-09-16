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В России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

В Министерстве финансов нашли выход из сложной экономической ситуации, в которой оказалась страна после пандемии коронавируса. Ведомство предлагает повысить акцизы на сигареты. Уже разработан соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Известия

Защита бюджета: повышение акцизов на табак принесёт казне 70 млрд

Известия17:01
РБК

Повышение налогов, Шойгу в Минске и смерть Тесака. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:14
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море
Южный Федеральныйвчера в 01:06
24

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфаксвчера в 12:45
14

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 07:24
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.
Известиявчера в 15:49
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Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ruвчера в 11:39
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