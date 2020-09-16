Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.