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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
РБК

Повышение налогов, Шойгу в Минске и смерть Тесака. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:14
Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолецвчера в 10:21
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14

Red Carpet Studio приобрела лицензию на Берлинский фестиваль веб-сериалов

«Благодаря эксклюзивной сделке российский контент получит возможность продвижения на международные рынки, а российские зрители смогут первыми смотреть все европейские новинки», - говорится в сообщении Red Carpet Studio.
Telesputnik.ruвчера в 05:55

Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры

Дефицит новых легковых машин в автосалонах в России, о котором месяц назад уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
ПРАЙМ20:15

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Адвокат сообщила о жалобе в СПЧ в мае из-за давления на Тесака в СИЗО

Как отметила адвокат, сперва сотрудники СИЗО объяснили отказ тем, что Марцинкевича готовятся этапировать в другое исправительное учреждение, затем говорили, что визиты невозможны из-за большого числа посетителей, а также заявляли, что сам Тесак отказывается встречаться с адвокатом.
РБК18:57

«Даллас» сыграет в финале Кубка Стэнли благодаря голу Гурьянова

Гол в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги российского форварда "Далласа" Дениса Гурьянова помог команде из одноименного города выйти в финал Кубка Стэнли.
NewInform15 сентября в 04:53

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ruвчера в 05:07
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