Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

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ZAB.RUвчера в 10:38

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ТАССвчера в 13:04
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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The Last of Us 3: Нил Дракманн рассказал о возможности создания игры

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Армия и оружие

В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

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Общество

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До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Общество

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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Экономика

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Сборная России поздравила Месси с днём рождения

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси отмечает свой 33-й день рождения.
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