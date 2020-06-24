Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Интерфакс 09:45
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Игры
The Last of Us 3: Нил Дракманн рассказал о возможности создания игры
Дракманн считает, что создание продолжения, передающего эмоции подобные оригиналу и сохраняющего его дух было проблемой при создании второй части.
Городской портал Новый Нижний 09:00
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
Армия и оружие
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Здоровье
Врачи из Москвы приехали в Югру по просьбе Натальи Комаровой
Напомним, в Югре ранее прибыла бригада из семи специалистов, направленных из ведущих клиник Москвы: это инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог и хирург.
Новости Югры вчера в 08:58
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Футбол
Сборная России поздравила Месси с днём рождения
В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси отмечает свой 33-й день рождения.
Евро-футбол.ру 08:33