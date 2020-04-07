Коронавирус

Вести.RuВести.RuПорог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
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с чего всё началось
Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов, — отметил
 Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».
News.ru01:08

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В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул

РИА Новости03:12

Максимальный размер ипотеки для кредитных каникул могут повысить в некоторых регионах

Коммерсантъ01:17

Правительство РФ может пересмотреть максимальный размер ипотеки для кредитных каникул

URA.Ruвчера в 18:46

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Вести.Ru00:37

Власти заявили о готовности пересмотреть условия ипотечных каникул

РБК00:30

Кабмин может повысить порог ипотеки для обращения за кредитными каникулами

ТАСС00:07

Максимальный размер ипотеки для получения кредитных каникул могут повысить для отдельных регионов России

Интерфакс02:15
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Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

ProUfu.ru 02:42
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Футбол

Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду

19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 00:50
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Общество

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
РБК 02:56
Наука

Вещество для вакцины от коронавируса нашли в морских губках

Российские ученые вместе с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

В Свердловской области подтвердили семь новых случаев коронавируса

На территории Свердловской области выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 03:39
Политика

В Центризбиркоме допустили перенос осенних выборов из-за коронавируса

Центризбирком пока не обсуждал перенос единого дня голосования с сентября из-за коронавируса, но имеет право принять такое решение, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Интерфакс 05:14
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня 04 апреля в 11:34
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 02:46
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Футбол

Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Муцениеце призналась, что целый год обдумывала развод с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.
ФАН 04:38
Общество

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве

В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Live24 01:38
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