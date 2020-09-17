В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
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Подчеркивается, что увеличение призвано компенсировать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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