Общество
Газета.RuВ России могут появиться частные судебные приставы
Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
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с чего всё началось
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.РБКвчера в 16:00
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