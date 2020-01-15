Общество

Газета.RuГазета.RuВ России могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Читать в источнике
Комментировать742
с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

В России могут появиться частные судебные приставы

Эхо Москвы05:05

Минфин предложил внедрить в России институт частных приставов

Говорит Москвавчера в 10:35

Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

РИА Новости00:01

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российская газетавчера в 23:50

Минфин предложил рассмотреть поэтапное внедрение частных судебных приставов

Коммерсантъвчера в 17:42

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

РБКвчера в 16:00

Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов

Известия00:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Путин пообещал увеличить материнский капитал

Lenta.ru 04:25
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш

Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Полит.ру вчера в 13:46
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Политика

Путин призвал дать студентам возможность получить смежную профессию

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать студентам возможность получить смежную профессию.
Lenta.ru 04:41
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Технологии

Обновления Windows 7 больше не будет

Microsoft прекратила поддержку Windows 7. На сайте компании сообщается, что закончен 10-летний срок поддержки данной операционной системы.
Kaluga-poisk.ru 03:10
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Политика

Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
ФАН 04:47
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Армия и оружие

Для российского спецназа решили создать «летающий танк»

В 2020 году Силы специальных операций Минобороны получат «летающий танк» — уникальный боевой вертолет на основе старого Ми-8.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания в среду, 15 января, к Федеральному собранию в московском ЦВЗ «Манеж» заявил, что требования к кандидатам на пост президента РФ должны быть ужесточены.
iReactor 05:08
Энергетика

Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике

Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
РИА Новости 03:05
Политика

Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
RT на русском 04:52
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 20:53
Происшествия

Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда

REGNUM вчера в 04:52
Политика

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
РИА Новости вчера в 17:47
Культура

Путин поздравил с юбилеем композитора Максима Дунаевского

Аргументы недели 03:34
Политика

Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка – Путин

В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка, заявил 15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.
REGNUM 05:06
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Происшествия

Не менее 60 человек пострадали после сброса авиатоплива в США

REGNUM вчера в 22:56
Гаджеты

Определён самый прочный смартфон 2019 года

Самым прочным и ремонтопригодным смартфонов 2019 года назван Google Pixel 3a. Рейтинг составил блогер Зак Нельсон.
ToDay News Ufa вчера в 13:58
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.
RT на русском 03:05
Кино

Фотография Читы 90-х попала в сериал на СТС

Глагол. Иркутское обозрение 04:08
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Футбол

Александр Новиков: «Убеждал Кирилла принять „Динамо“»

Интервью «СЭ» дал отец главного тренера «Динамо», который вошел в тренерский штаб бело-голубых «Спартак» в режиме ручного управления.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное