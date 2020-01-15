Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.

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В России могут появиться частные судебные приставы

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