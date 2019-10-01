Экономика
Ореанда-НовостиВ России могут появиться частные судебные приставы
В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами. Такое новшество хотели ввести ещё 2014 году, разработали Законопроект, но документ не прошёл три чтения в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:00, Ашберн
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении
Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Армия и оружие
Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд»
Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
РИА Новости 19:46
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Политика
В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:24
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Следственный комитет России (СКР) опубликовал 15-секундный видеоролик, на котором запечатлено задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СКР Владислава Капустина.
Российская газета 10:10
Политика
Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России
Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11