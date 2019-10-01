В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами. Такое новшество хотели ввести ещё 2014 году, разработали Законопроект, но документ не прошёл три чтения в Госдуме.

В России могут появиться частные судебные приставы

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