Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами. Такое новшество хотели ввести ещё 2014 году, разработали Законопроект, но документ не прошёл три чтения в Госдуме.
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Частным приставам подготовили проект

Коммерсантъ18:47

В России могут появиться частные судебные приставы

Ореанда-Новости16:25

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

РБК14:38

Пустят по рукам: в России предложили создать службу частных приставов

Известия15:34
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Самой популярной песней в России оказался украинский хит

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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
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Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд»

Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
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Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
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Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Газета.Ru 07:42
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Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

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Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе

Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
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С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
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Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
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Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
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Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Политика

В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:24
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

Следственный комитет России (СКР) опубликовал 15-секундный видеоролик, на котором запечатлено задержание подозреваемого в убийстве сотрудника СКР Владислава Капустина.
Российская газета 10:10
Политика

Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России

Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 17:02
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Обрушение моста в Тайване попало на видео

Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
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Физики рассчитали энтропию запутывания в динамическом эффекте Казимира

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Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
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