Энергетика
Lenta.ruРоссия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова. По его словам, соответствующее предложение было высказано замминистра энергетики Павлу Сорокину.
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Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти
Агентство нефтегазовой информации16 мая в 01:07
Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва
Интерфаксвчера в 10:18
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Комментарии
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Отказ Германии вывести газопровод «Северный поток-2» из-под директивы ЕС будет обжалован компанией Nord Stream 2. Об этом намерении заявили в руководстве предприятия-оператора, где не согласны с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA).
ToDay News Ufa вчера в 16:22
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Общество
Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом
Медики обнаружили коронавирус у двух судей Мосгорсуда и двоих сотрудников аппарата ведомства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.
Газета.Ru 00:19
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля.
Самара-ГИС вчера в 03:25
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv вчера в 16:02
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Политика
Власти Польши считают 28 июня крайним сроком президентских выборов
Власти Польши считают 28 июня крайним законным сроком проведения президентских выборов, которые ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 02:18
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия вчера в 14:43
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз по ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
Ростовские силовики задержали прокурора Пролетарского района
REGNUM вчера в 11:14
Авто
Дизельный Hyundai Creta наиболее востребован
Известно, что 56% заказов приходится на версии, которые имеют 115-сильный дизельный агрегат на 1,5 литра, который сочетается с «автоматом» или «механикой».
32CARS.ru вчера в 11:42
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22
Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета 02:17