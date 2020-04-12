Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Москва, 21 апреля 2020, 11:33 — REGNUM С прилавков российских аптек могут исчезнуть дешёвые лекарства из списка жизненно важных. Отказ от их производства не исключают крупнейшие российские производители медицинских препаратов.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

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Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

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Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

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В РФ могут изменить правила перерегистрации отпускных цен на жизненно важные лекарства

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Глава ассоциации фармкомпаний: в России подорожают жизненно важные лекарства

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Ъ: фармкомпании хотят прекратить выпуск ряда жизненно важных лекарств

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«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°вчера в 23:03

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Коммерсантъвчера в 18:42
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Общество

Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса

Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
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Политика

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Энергетика

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
130
Общество

В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса

Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан.
Эхо Москвы вчера в 20:03
4,5K
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Футбол

«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь

Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
9
Общество

Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области

За последние сутки в Самарской области обнаружено 15 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 19 апреля в 04:55
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру

Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
34
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Энергетика

Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
11
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
31
Общество

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
8
Здоровье

Число пациентов с COVID-19 на Среднем Урале превысило 200 человек

Число жителей Свердловской области, у которых официально подтвердился диагноз "новая коронавирусная инфекция", перевалило за 200.
Российская газета 03:48
23
Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 280 человек

За последние сутки подтвержден 21 новый. На 10 утра 21 апреля во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 280.
Молва 05:21
339
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
315
Шоу-бизнес

Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru вчера в 14:16
5
Происшествия

Во Владимире больной коронавирусом принудительно отправлен в больницу

Фрунзенский суд города Владимира решил принудительно поместить ответчика в «Городскую больницу № 6 г. Владимира» сроком на 14 дней при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.
Томикс Владимирская газета 05:20
3
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
981
Политика

В Кремле не видели петицию «Матерей Беслана»

В Кремле пока не видели петицию организации «Матери Беслана» относительно переноса Дня окончания Второй Мировой войны.
Росбалт 06:19
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Происшествия

В калужской больнице умерли ещё три пациента с коронавирусом

Калуга, 21 апреля 2020, 11:38 — REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице в ночь на 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента из семи, находившихся в реанимации.
REGNUM 04:38
1
Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Политика

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
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Происшествия

Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца

Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
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Гаджеты

Xiaomi представила новый электросамокат Xiaomi 1S с запасом хода 30 км

Батарея электросамоката обеспечивает запас хода до 30 км от одной зарядки, однако новинка готова предложить поддержку технологии рекуперации.
3DNews 05:16
2
Культура

Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»

«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
1
Общество

Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
11
Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Культуромания вчера в 14:27
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Общество

Установлены новые размеры пособия по безработице

Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020).
Хакасия 02:00
71
Общество

Еще 26 человек заболели коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил во вторник, 21 апреля о 26 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:33
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