Экономика
REGNUMВ России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Москва, 21 апреля 2020, 11:33 — REGNUM С прилавков российских аптек могут исчезнуть дешёвые лекарства из списка жизненно важных. Отказ от их производства не исключают крупнейшие российские производители медицинских препаратов.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Энергетика
Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
Общество
В России начались интернет-митинги из-за мер против коронавируса
Пользователи навигационных сервисов, в основном «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», массово оставляют комментарии с критикой действий властей по поддержке граждан.
Эхо Москвы вчера в 20:03
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Футбол
«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь
Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Общество
Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области
За последние сутки в Самарской области обнаружено 15 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 19 апреля в 04:55
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру
Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Общество
Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке
Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
Здоровье
Число пациентов с COVID-19 на Среднем Урале превысило 200 человек
Число жителей Свердловской области, у которых официально подтвердился диагноз "новая коронавирусная инфекция", перевалило за 200.
Российская газета 03:48
Общество
Коронавирус: во Владимирской области заболели 280 человек
За последние сутки подтвержден 21 новый. На 10 утра 21 апреля во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 280.
Молва 05:21
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru вчера в 14:16
Происшествия
Во Владимире больной коронавирусом принудительно отправлен в больницу
Фрунзенский суд города Владимира решил принудительно поместить ответчика в «Городскую больницу № 6 г. Владимира» сроком на 14 дней при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.
Томикс Владимирская газета 05:20
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
В Кремле не видели петицию «Матерей Беслана»
В Кремле пока не видели петицию организации «Матери Беслана» относительно переноса Дня окончания Второй Мировой войны.
Росбалт 06:19
Происшествия
В калужской больнице умерли ещё три пациента с коронавирусом
Калуга, 21 апреля 2020, 11:38 — REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице в ночь на 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента из семи, находившихся в реанимации.
REGNUM 04:38
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца
Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
Гаджеты
Xiaomi представила новый электросамокат Xiaomi 1S с запасом хода 30 км
Батарея электросамоката обеспечивает запас хода до 30 км от одной зарядки, однако новинка готова предложить поддержку технологии рекуперации.
3DNews 05:16
Культура
Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания вчера в 14:27
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Установлены новые размеры пособия по безработице
Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020).
Хакасия 02:00
Общество
Еще 26 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
Оперштаб сообщил во вторник, 21 апреля о 26 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:33