Экономика
REGNUMВ России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Москва, 21 апреля 2020, 11:33 — REGNUM С прилавков российских аптек могут исчезнуть дешёвые лекарства из списка жизненно важных. Отказ от их производства не исключают крупнейшие российские производители медицинских препаратов.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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