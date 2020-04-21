Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

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Москва, 21 апреля 2020, 11:33 — REGNUM С прилавков российских аптек могут исчезнуть дешёвые лекарства из списка жизненно важных. Отказ от их производства не исключают крупнейшие российские производители медицинских препаратов.

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

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