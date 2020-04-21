Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Экспресс газета вчера в 12:14
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
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Общество

В Якутии зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса

На 22 апреля ситуация в республике стабильная: новых случаев заражения коронавирусом — десять: два по Якутску (члены семьи одного из ранее заболевших) и восемь положительных анализов дал вахтовый поселок строителей автомобильной дороги «Вилюй» в Сунтарском улусе, где ранее были уже выявлены двое больных.
Якутия Daily вчера в 22:13
Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру 20 апреля в 13:15
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Футбол

Гендиректор «Уфы» подтвердил интерес «Удинезе» к Фомину

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Удинезе» проявляет интерес к полузащитнику уфимцев Даниилу Фомину.
Sports.ru 19 апреля в 12:14
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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Футбол

Насри опроверг слухи о конфликте с руководством «Андерлехта»

Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри опроверг появившуюся ранее информацию о том, что клуб намерен расторгнуть с ним контракт из-за нарушения карантина.
Soccer.ru вчера в 23:33
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Здоровье

Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:28
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Здоровье

Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
РБК вчера в 15:01
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Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году.
Ведомости вчера в 22:18
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч человек

В США число смертельных случаев пациентов с коронавирусом превысило 40 тысяч.
Московский Комсомолец 19 апреля в 15:24
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
Авто

В России появились базовые версии Chery Tiggo 8

Под капотом Chery Tiggo 8 оснащается безальтернативным 2,0-литровым 170-сильным бензиновым турбомотором, который можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином.
Автоновости дня вчера в 10:01
Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

МордовМедиа 20 апреля в 07:43
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Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет

19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
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