Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01
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Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
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Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
3,1K
Политика

Канада увеличит финансирование ВОЗ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:19
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Технологии

Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
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Игры

Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий

Игромания.ру 09:17
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Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Известия 07:51
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Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
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Экономика

Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
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Общество

На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса

«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается.
КамИНФОРМ 18:23
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Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
1
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
РИА Новости 18:29
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
1
Общество

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
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Политика

Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет вернет деньги, полученные в рамках стимулирования экономики.
РИА Новости 19:57
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
3
Наука

Ящерицы разработали новый «язык любви», находясь далеко от хищников

В новом исследовании биологи переместили группы из 8 самцов и 12 самок кикладских ящериц (Podarcis erhardii) из одной популяции в Наксосе, Греция, на пять небольших островков, где не было хищников.
Популярная механика 08:42
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM вчера в 22:08
Происшествия

Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК

К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
Русский Запад 17:29
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
36
Общество

Доступность масок в российских аптеках оценили

Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.
Lenta.ru 18:40
Общество

В России набрали добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 16:20
13
Игры

В новом ролике Cyberpunk 2077 можно услышать фрагмент музыкального сопровождения из игры

Один из композиторов игры Пол Леонард-Морган поделился фрагментом музыкальной композиции из Cyberpunk 2077.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ

Из 51 пациента, находившихся на ИВЛ, трех удалось отлучить от вентиляции и перевести в палату.
РБК 19:46
187
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
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Энергетика

Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
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