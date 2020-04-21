Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Интерфакс04:03

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47
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Культура

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

iReactor вчера в 02:54
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Общество

В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости 20:44
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Здоровье

США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
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Здоровье

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.
РИА Новости 21:57
Общество

Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо

Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
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Общество

В Алтайском крае за сутки у 41 человека подтвердили коронавирус

В Алтайском крае за сутки подтвердили 41 случай заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:23
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Технологии

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в центре Читы

Байкал24 21:40
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Политика

Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM 10:35
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

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Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая

Министерство образования Иркутской области рекомендовало школам по некоторым предметам продлить дистанционное обучение до 25 мая.
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Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

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В Бурятии начнут делать платные тесты на коронавирус

Бесплатный тест делают тем, кто контактировал с больными, посещал неблагополучные по коронавирусу регионы, прилетел из-за границы, болеет пневмонией или относится к группе риска.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:36
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В медцентры Минобороны поставят около полумиллиона единиц медтехники

В многофункциональные медицинские центры Минобороны будет поставлено более полумиллиона единиц медтехники.
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Единоборства

Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

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У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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