Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
Читать в источнике
Оценить4,4K
с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвывчера в 10:03
Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?
Телеканал 360°вчера в 09:01
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Коммерсантъвчера в 06:47
Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Политика
Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении подписать указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест собственных граждан, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:00
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
RT на русском 04:36
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Происшествия
В Крыму ищут пропавшего подводного охотника
Мужчина пропал в акватории бухты Двуякорной у посёлка Орджоникидзе (городской округ Феодосия). Сообщение о пропаже поступило вчера утром.
Севастополь.ру 07:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах
Минобрнауки начало изучать и прорабатывать вопрос о пересмотре стоимости обучения в вузах и мерах поддержки студентов.
РБК 06:45
Армия и оружие
Бойцы военной полиции РФ остановили боестолкновение на севере Сирии
Боестолкновение было остановлено прибывшими на место военнослужащими военной полиции РФ.
ФАН вчера в 13:56
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Политика
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
Lenta.ru 08:06
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Общество
Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах
Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.
Севастопольская газета 05:52
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10