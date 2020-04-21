Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
Читать в источнике
Комментировать2,3K
с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
6,6K
Политика

Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН

Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
2
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
86
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
163
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
36
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,2K
Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
188
Общество

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
7
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
48
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении подписать указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест собственных граждан, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:00
161
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
164
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
67
Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
454
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

RT на русском 04:36
105
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
540
Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
18
Происшествия

В Крыму ищут пропавшего подводного охотника

Мужчина пропал в акватории бухты Двуякорной у посёлка Орджоникидзе (городской округ Феодосия). Сообщение о пропаже поступило вчера утром.
Севастополь.ру 07:30
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
50
Общество

Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах

Минобрнауки начало изучать и прорабатывать вопрос о пересмотре стоимости обучения в вузах и мерах поддержки студентов.
РБК 06:45
1
Армия и оружие

Бойцы военной полиции РФ остановили боестолкновение на севере Сирии

Боестолкновение было остановлено прибывшими на место военнослужащими военной полиции РФ.
ФАН вчера в 13:56
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
613
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1K
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
689
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
964
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
277
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
85
Политика

Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
Lenta.ru 08:06
3
Общество

Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
5
Общество

Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах

Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.
Севастопольская газета 05:52
192
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное