Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
Читать в источнике
Оценить4,4K
с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?
Телеканал 360°вчера в 09:01
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Коммерсантъвчера в 06:47
Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвывчера в 10:03
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Наука
Приматы имели способность к речи 25 миллионов лет назад — ученые
Телеканал 360° вчера в 07:59
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Москва, 22 апреля 2020, 13:04 — REGNUM Компенсационные выплаты медикам, которые ведут работу с больными коронавирусом, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
REGNUM 06:04
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
Политика
В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве, компания CDP столкнулась с трудностями после того, как выход игры был перенесен на сентябрь.
Sibnet Новости 04:58
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Происшествия
В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына
РИА Новости 07:43
Кино
Режиссёр Иван Щеголев скончался от коронавируса
Режиссёр Иван Щеголев, известный по работе над сериалами «Морозова», «Карпов» и другими, скончался из-за болезни, вызванной заражением COVID-19, сообщает РИА Новости.
Рамблер вчера в 07:39
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
Кино
Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах
Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Премьера нового полнометражного анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится прямо в сети.
REGNUM вчера в 20:32
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи
63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи.
Матч ТВ вчера в 22:55
Технологии
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.
Lenta.ru 08:43
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53