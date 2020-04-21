Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

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Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20
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Приматы имели способность к речи 25 миллионов лет назад — ученые

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Общество

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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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Политика

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Общество

Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры

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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Режиссёр Иван Щеголев скончался от коронавируса

Режиссёр Иван Щеголев, известный по работе над сериалами «Морозова», «Карпов» и другими, скончался из-за болезни, вызванной заражением COVID-19, сообщает РИА Новости.
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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

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Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах

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Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи

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Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом

В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.
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