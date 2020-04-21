Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
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Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
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Общество

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Финансы

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Энергетика

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
РИА Новости 11:44
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Экономика

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
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Здоровье

Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Политика

Зеленский заявил, что завершит войну в Донбассе за срок президентства

REGNUM 09:48
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо

Глава Чечни считает, что сейчас самое время побриться наголо – что политик и продемонстрировал на собственном примере.
ТВ Центр вчера в 14:05
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Политика

Песков назвал чушью сообщения о ссоре Путина с саудовским принцем

RT на русском 08:59
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Общество

Возобновились летные испытания нового пассажирского самолета МС-21

BFM.ru 11:29
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
62
Общество

В Севастополе выявлено ещё шесть случаев заражения коронавирусом

Сегодня в Севастополе зафиксировано ещё шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 10:32
Общество

Режим самоизоляции в России решено продлить

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
5,5K
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2,1K
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