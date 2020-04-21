Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости21 апреля в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК21 апреля в 03:20

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ21 апреля в 06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия21 апреля в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы21 апреля в 10:03

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 21 апреля в 12:51
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Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК 21 апреля в 22:31
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Технологии

Сотовые абоненты смогут менять операторов не выходя из дома

Для идентификации абонентов сотовые компании смогут использовать информацию, внесенную в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, более известна пользователям как портал «Госуcлуги»), а также данные из Единой биометрической системы (ЕБС – в ней содержатся фотографии и записи голосов пользователей).
Ведомости вчера в 14:19
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
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Общество

В кабинете пермского вице-премьера Михаила Сюткина проводят обыски

В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходят обыски.
Местное время (г. Пермь) 00:49
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Общество

Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции

Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM вчера в 10:48
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Происшествия

В Иркутской области ищут двух мужчин и ребёнка, пропавших на зимнике

Иркутск, 23 апреля 2020, 08:35 — REGNUM На севере Иркутской области спасатели с помощью вертолёта ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, пропавших на закрытом из-за потепления автозимнике.
REGNUM 01:35
Футбол

«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт

Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 13:18
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,6K
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 21 апреля в 03:21
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,1K
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,4K
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
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Футбол

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Пресс-служба московского "Спартака" поздравила бывшего тренера футболистов команды Массимо Карреру с 56-м днем рождения.
РИА Новости вчера в 06:51
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Происшествия

На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Происшествия

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом

Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:21
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Кино

Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США

Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Политика

Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
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Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
10
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Здоровье

Мишустин призвал обращать внимание на данные по числу медперсонала

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов в рамках подготовки медучреждений к борьбе с COVID-19 обращать внимание на первичные данные о численности медицинского персонала.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество

В Москве за сутки умерли 27 человек с коронавирусом

В столице за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за ситуацией с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество

Мэр Сибая оправдался за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Уфа1.ру 00:06
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Экономика

Крупные банки отменили кэшбек на покупки в интернет-магазинах

Ряд банков начал отменять кэшбек за оплату картами в интернет-магазинах. В их числе - Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк.
Kazanfirst.ru 01:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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