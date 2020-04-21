Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
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Происшествия

79 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 21:22
Здоровье

В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости вчера в 07:05
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Общество

Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
Mockva.ru 04:56
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Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
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Политика

Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Были случаи летальных исходов после применения данного лекарства и в Соединенных Штатах.
Ридус 20:48
2
Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
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Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
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Футбол

Гурцкая: Думаю, Андрей Федун первым сказал, что Карреру надо уволить

Агент Тимур Гурцкая на канале «Футбольный Биги» в YouTube назвал имя инициатора отставки Массимо Карреры из «Спартака» на следующий сезон после завоевания чемпионского титула.
Евро-футбол.ру 17:57
Происшествия

В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом

В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
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Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
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Футбол

Вадим Евсеев: «Романцев или Семин? Они же не женщины, чтобы быть с ними ближе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопросы болельщиков во время стрима в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте».
Матч ТВ 13:49
Политика

Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой

Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости 09:06
7
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
227
Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
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Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
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Кино

Омский режиссер Иван Щеголев скончался от коронавируса

Город55.ру 10:21
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,8K
Гаджеты

В Сети появились качественные рендеры смартфона Oppo A92s

Качественные рендеры девайса накануне появились на просторах социальных сетей.
NewInform 19 апреля в 02:54
Политика

Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции

Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 06:19
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Здоровье

«Уральский институт кардиологии» закрыли на карантин

О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
66.ru 10:09
4
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
39
Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия 11:36
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Футбол

Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть

Футболист признал, что в результате падения цен на нефть некоторые люди потеряли миллиарды, но отметил, что есть вещи и пострашнее.
RT на русском 07:32
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
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