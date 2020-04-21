Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
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После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
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В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
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Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
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Матч ТВ 13:49
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Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой
Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
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Коммерсантъ вчера в 07:26
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В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Гаджеты
В Сети появились качественные рендеры смартфона Oppo A92s
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NewInform 19 апреля в 02:54
Политика
Коронавирус приостановил развертывание ЗРС С-400 на территории Турции
Планы Турции по завершению развертывания и постановке на боевое дежурство российских ЗРС С-400 "Триумф" отложены из-за вспышки коронавируса.
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О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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