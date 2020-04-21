Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

с чего всё началось

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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