Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01
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Религия

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
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Экономика

Малому и среднему бизнесу Красноярского края снизят налоги на весь год

Правительство Красноярского края разработало налоговые меры поддержки региональных предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции.
Деловой квартал (Красноярск) 05:43
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Политика

Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой

Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости 09:06
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Космос

ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»

Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите.
ANNA-News 19 апреля в 07:40
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Здоровье

Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах

Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
ПРАЙМ 20:35
Политика

Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк

Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 19:37
Экономика

Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Происшествия

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
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Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
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Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

Живая Кубань 07:30
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Здоровье

Приангарье получит 846 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Иркутская область получит 846 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса, сообщили ИА «ИрСити» 21 апреля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 05:14
2
Технологии

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
145
Общество

В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим

В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета вчера в 21:31
29
Шоу-бизнес

Актриса Светличная обвинила журналистов в краже 600 тысяч рублей

Народные новости 13:16
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
1
Транспорт

С 22 апреля контроль за пропусками в Москве станет автоматическим

Проверка пропусков полностью в автоматическом режиме вынужденная мера, которая позволит избежать социальной дистанции при пользовании городским транспортом.
Вести Подмосковья вчера в 10:18
2
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Армия и оружие

Власти Италии просят российских военных помочь Брешии

Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
12
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
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Авто

Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч

Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Политика

Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына

Аргументы недели 00:40
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Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума.
Газета.Ru 13:24
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Происшествия

Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО

Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
22
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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Наука

В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку

Птицу, впадающую в зимнюю спячку, исследователи обнаружили в Новой Зеландии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:24
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