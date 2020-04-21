Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
Экономика
Малому и среднему бизнесу Красноярского края снизят налоги на весь год
Правительство Красноярского края разработало налоговые меры поддержки региональных предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции.
Деловой квартал (Красноярск) 05:43
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Политика
Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой
Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости 09:06
Космос
ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»
Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите.
ANNA-News 19 апреля в 07:40
Здоровье
Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
ПРАЙМ 20:35
Политика
Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк
Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 19:37
Экономика
Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина
Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
Живая Кубань 07:30
Здоровье
Приангарье получит 846 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Иркутская область получит 846 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса, сообщили ИА «ИрСити» 21 апреля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 05:14
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Общество
В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим
В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Актриса Светличная обвинила журналистов в краже 600 тысяч рублей
Народные новости 13:16
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
Транспорт
С 22 апреля контроль за пропусками в Москве станет автоматическим
Проверка пропусков полностью в автоматическом режиме вынужденная мера, которая позволит избежать социальной дистанции при пользовании городским транспортом.
Вести Подмосковья вчера в 10:18
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Армия и оружие
Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Политика
Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына
Аргументы недели 00:40
Общество
Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума.
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Наука
В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку
Птицу, впадающую в зимнюю спячку, исследователи обнаружили в Новой Зеландии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:24