Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

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Коммерсантъвчера в 06:47

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

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РБК 09:37
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Происшествия

Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск

Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 16:26
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ 04:10
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Армия и оружие

Помпео призвал СБ ООН проанализировать запуск Ираном спутника

Взгляд.ру 12:29
Общество

Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции

Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург 09:21
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Общество

Сокамерник Ярошенко в США умер от коронавируса

Сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, умер от коронавируса.
НТВ 20 апреля в 15:45
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Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
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Политика

В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
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Политика

AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС 21:58
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
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Общество

В США у кошек выявили коронавирус

Положительный результат на коронавирус показали тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк.
Московский Комсомолец 19:29
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Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
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Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
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Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
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Политика

Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить конфликт на Украине

Стороны указали на политические обязательства Киева Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подняли вопрос внутри-украинского конфликта.
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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

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Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
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