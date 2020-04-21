Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости12:11
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Энергетика

Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
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Происшествия

В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами

Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.
Российская газета 02:34
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Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
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Экономика

Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
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Наука

Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений

В лаборатории компьютерного зрения Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами CDISE был предложен метод для вычленения биологических объектов (отдельных клеток, организмов, частей растений) из сложных изображений.
Naked Science 05:44
Политика

В Эстонии украинцы пожаловались на учебник с российским Крымом

В эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России. Об этом сообщает ERR 21 апреля.
Известия 13:27
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Происшествия

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
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Здоровье

Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса

Известия вчера в 21:45
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Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Общество

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
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Армия и оружие

США перебросили стратегические бомбардировщики с острова Гуам

Военное дело вчера в 02:37
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Общество

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
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Футбол

Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем

ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости 09:15
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Депутат: Настал конец «путинского мифа»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что настал конец «путинского мифа».
Росбалт 03:52
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Общество

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
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Общество

Российские девятиклассники смогут сдать ОГЭ в своих школах

Отмечается, что в 2020 году сдавать ОГЭ будет около 1,4 млн российских школьников.
Областная газета 11:45
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Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань 07:30
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Футбол

«Спартак» предпочёл Петковича Марио Фернандесу, Дзаппакосте и Тете

Самым дорогим вариантом считался защитник «Торино» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста, который в итоге за 25 млн евро переехал в «Челси».
Евро-футбол.ру 14:20
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Игры

В новом ролике Cyberpunk 2077 можно услышать фрагмент музыкального сопровождения из игры

Один из композиторов игры Пол Леонард-Морган поделился фрагментом музыкальной композиции из Cyberpunk 2077.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Религия

Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей

Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
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Здоровье

Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID

В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы.
Амур.инфо 19:31
Здоровье

Слухи из соцсетей о больнице Владивостока медики опровергать не стали

Большое количество карет «Скорой помощи» у одной из больниц Владивостока объяснили медики.
АиФ Владивосток 07:53
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:44
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Кино

Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте

Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
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