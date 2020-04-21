Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъвчера в 18:42
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Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
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Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
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Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
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Отмечается, что в 2020 году сдавать ОГЭ будет около 1,4 млн российских школьников.
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В российских городах прошли виртуальные митинги
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Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
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Большое количество карет «Скорой помощи» у одной из больниц Владивостока объяснили медики.
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
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