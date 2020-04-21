Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
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Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
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Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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Общество
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Современный Предприниматель вчера в 03:21
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В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:16
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Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today вчера в 02:10
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
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Живая Кубань вчера в 07:30
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
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Путин: постсоветские страны преодолевают страх возрождения СССР
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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Экономика
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
РИА Новости вчера в 20:05
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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
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Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
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Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
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БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости вчера в 18:35
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05