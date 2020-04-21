Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
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Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:54
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Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество

Воробьёв ввёл новые меры для борьбы с коронавирусом в Подмосковье

Красногорск, 22 апреля 2020, 09:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении дополнительных мер для противодействия распространению коронавируса.
REGNUM 02:41
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

Газета.Ru 01:38
Авто

Новый Land Rover Defender появится в России осенью 2020 года

Как сообщает издание speedme.ru, старт продаж нового Land Rover Defender в России намечен на осень 2020 года.
SpeedMe 19 апреля в 04:33
Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или красу для упаковки.
Интерфакс 02:14
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Здоровье

В Уватском районе 14 вахтовиков заразились коронавирусом

На месторождении в Уватском районе было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 02:04
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга вчера в 10:38
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
5
Общество

Уволены два заместителя главы омского Минздрава

В ведомстве заявили, что накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; а также Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей.
РИА СуперОмск 00:06
10
Общество

В Кремле пообещали рассмотреть требования Навального о прямых выплатах

Предложения российского оппозиционера Алексея Навального об оказании экономической помощи населению страны пообещал рассмотреть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна вчера в 08:12
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
5
Общество

На заседании облдумы коммунисты вывесили портрет Владимира Ленина

Коммунистам сделал замечание первый зампред облдумы Алексей Антонов, напомнив, что, согласно недавно принятому регламенту, запрещается проносить в зал и вывешивать любые средства агитации, будь то плакаты, баннеры и прочее.
Саратов 24 02:26
5
Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами

Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
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Транспорт

Вступили в силу новые правила передвижения по Москве

С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
60
Происшествия

Задержан житель Тюменской области, планировавший вооруженное нападение на школу - СКР

По предварительной версии, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле этого года совершить вооруженное нападение на школу.
Интерфакс - Россия 02:50
Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Политика

В Турции отложат введение ЗРС С-400 в эксплуатацию

Власти Турции решили отложить введение в эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на ряд СМИ.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:52
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Кино

Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).
ТАСС вчера в 00:00
15
Происшествия

Ректор Казанского НИТУ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
BFM.ru вчера в 14:52
17
Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
21
Общество

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
32
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
16
Киберспорт

Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей

Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости вчера в 11:59
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
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