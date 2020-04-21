Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
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Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
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Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,3K
Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
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Политика

Клишас рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил поддержку россиянами поправок в конституцию тем, что они отвечают потребностям общества.
РИА Новости 04:58
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
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Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
РБК 05:20
5
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Здоровье

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
3
Общество

В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России

Ранее в среду врач Александр Мясников признал ошибочным свой прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусом в России в конце апреля.
Известия 05:05
3
Шоу-бизнес

Врачами поставлен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Недавно на сайте одного из изданий был размещен документ с диагнозом актрисы.
Shraibikus News 05:12
1
Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Общество

В Росавиации назвали число вернувшихся из-за границы россиян

С 13 по 21 апреля авиакомпаниями выполнены 19 вывозных рейсов, на которых домой вернулись 3632 россиянина, с 20 марта домой прилетели уже более 170 тыс. соотечественников, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Rambler News Service 05:46
Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или краску для упаковки.
Интерфакс 02:14
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
1,3K
Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

Известия вчера в 22:51
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