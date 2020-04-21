Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,6K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 20 апреля в 13:00
5,4K
Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Происшествия

Власти могут расширить права полицейских

По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
2,2K
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,1K
Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Происшествия

ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
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Технологии

Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»

Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
8
Общество

Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
239
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
1K
Общество

Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки

За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51.
Российская газета 04:06
8
Общество

Во Владикавказе митингуют «неверующие в коронавирус»

Пункт А 20 апреля в 09:43
9,9K
Авто

УАЗ подготовил для медиков реанимобиль на базе «Профи»

110km.ru 03:41
Авто

Кабриолет на базе «Нивы» продают в России почти за 1 млн рублей

Особо уточняется, что автомобиль можно поставить на учет без каких-либо проблем — все переделки прошли сертификацию в ФГУП «НАМИ» и внесены в ПТС.
SpeedMe 03:18
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 20 апреля в 04:32
15
Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте раскрыл размер своей пенсии

Цирковой артист Миколас Орбакас, отец певицы Кристины Орбакайте и первый супруг эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой, постоянно живет в Вильнюсе (Литва).
Газета.Ru 03:59
1
Хоккей

Григоренко стал игроком «Коламбуса»

ODDS.ru 20 апреля в 10:13
Общество

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
7
Общество

Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом

Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 20 апреля в 03:16
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Гаджеты

По слухам, новый планшет Redmi Pad 5G покажут уже 27 апреля

По данным источника, модель называется Redmi Pad 5G и получит неплохое железо.
Игромания.ру 02:07
Здоровье

Беглова спросили о причинах нехватки средств защиты для медиков

Главе города предстоит ответить на вопрос о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) в больницах на фоне сведений, что запасов СИЗ в городе хватает.
Фонтанка.Ру 03:56
2
Происшествия

Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Российская газета 03:19
13
Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:50
23
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
661
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек

На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
Общество

В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
1
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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