Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?
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