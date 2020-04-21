Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Интерфаксвчера в 04:03

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Армия и оружие

США отправили военные корабли к берегам Китая

Новостной фронт 08:57
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Общество

Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
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Шоу-бизнес

Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру

Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Здоровье

Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
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Экономика

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
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Общество

Глава Минздрава назвал процент смертности от коронавируса в России

Смертность из-за коронавируса в России составляет меньше 1%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Компания 07:30
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Наука

Кофе без кофеина подсластил сладкое

N+1 10:55
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

Режим самоизоляции в России решено продлить

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
5,5K
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
9,5K
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,3K
Политика

Лукашенко: Россия отказалась поставлять гречку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился нарастить производство гречневой крупы в стране в связи с появившимися якобы сложностями с поставками этого продукта из России.
Инфорос вчера в 07:03
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Экономика

Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку под 6,4%

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса стоимостью Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство.
Интерфакс 03:53
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Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
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Экономика

Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
Газета.Ru 05:28
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Футбол

Финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» сократят на 70%

Меры вступят в силу со следующего сезона. Также на 70% сократится и финансирование «Нефтехимика», выступающего в КХЛ.
Все про Спорт ру 04:05
Политика

Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 22:28
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Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
307
Общество

В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса

В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса.
Московский Комсомолец 07:17
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