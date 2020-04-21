Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

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Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

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Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

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РБКвчера в 03:20

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46
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Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил РБК, что традиционный Парад Победы, от проведения которого 9 Мая власти отказались, может быть перенесен либо на 24 июня, либо на 3 сентября (день окончания Второй мировой войны, совпадающий в РФ с днем солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденным в 2005 году в годовщину трагедии с захватом заложников в Беслане).
Коммерсантъ вчера в 19:10
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Общество

Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу

Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
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Авто

Haval назвал цены на новый Haval H5 для России

Автоновости дня 03:24
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 19:35
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Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Экономика

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 20 апреля в 04:33
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Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
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Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Шоу-бизнес

Актера Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка

Коллеги и знакомые поздравляют российского актера Владимира Яглыча с рождением второго ребенка.
Актуальные Новости 03:52
Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции.
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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

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Слово и Дело 03:10
Здоровье

Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ

Остаться без лечения могут тысячи человек, пишет «Коммерсант».
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Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
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Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
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Авто

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В Минздраве опровергли достижение пика коронавируса в России

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Известия 05:05
Общество

В 78 регионах России зафиксированы новые заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявлены в 78 регионах России.
RT на русском 03:58
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