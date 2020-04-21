Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

Подробнее о событии

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новостивчера в 12:11

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ru20 апреля в 20:46

Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?

Телеканал 360°вчера в 09:01

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъвчера в 06:47

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известиявчера в 03:50

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБКвчера в 03:20

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвывчера в 10:03
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Происшествия

Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом

Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово 23:21
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 10:34
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 21:33
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
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Общество

В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных

В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета 15:13
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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Политика

Украина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций.
Газета.Ru 16:49
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Политика

Украинская сторона в ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса республик Донбасса в конституции

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в конституции Украины», — сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Новостной фронт 16:00
Шоу-бизнес

Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
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Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
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Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди

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Общество

Ярошенко направили на медобследование в США

RT на русском 20:57
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Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
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Энергетика

Польша отказалась от российской морской нефти

По данным Refinitiv Eikon, продажи нефти Саудовской Аравией Европе в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года.
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Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android

Игромания.ру 16:55
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Общество

КПРФ возложила цветы к Мавзолею Ленина

Представители от фракции КПРФ в юбилей Владимира Ленина возложили цветы к его мавзолею.
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Политика

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
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Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
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Общество

В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru 22:45
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Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес.
Lenta.ru 23:14
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Общество

В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир 10:49
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Происшествия

На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске

В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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