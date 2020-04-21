Экономика
РИА НовостиВ России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". По информации газеты, компании уведомили об этом Минпромторг.
Читать в источнике
Оценить4,5K
с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
Дешевые лекарства стали убыточными для фармкомпаний. Поход в аптеку влетит в копеечку?
Телеканал 360°вчера в 09:01
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Коммерсантъвчера в 06:47
Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвывчера в 10:03
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Происшествия
Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом
Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово 23:21
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 10:34
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 21:33
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Общество
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета 15:13
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Политика
Украина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций.
Газета.Ru 16:49
Политика
Украинская сторона в ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса республик Донбасса в конституции
«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в конституции Украины», — сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Новостной фронт 16:00
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb 13:25
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
RT на русском 20:57
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Энергетика
Польша отказалась от российской морской нефти
По данным Refinitiv Eikon, продажи нефти Саудовской Аравией Европе в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года.
Lenta.ru 02:28
Общество
КПРФ возложила цветы к Мавзолею Ленина
Представители от фракции КПРФ в юбилей Владимира Ленина возложили цветы к его мавзолею.
Дума ТВ 05:45
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru 14:00
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru 22:45
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес.
Lenta.ru 23:14
Общество
В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир 10:49
Происшествия
На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске
В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03