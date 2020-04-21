В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.В источнике
С чего всё начиналось
В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
РИА Новости 21 апреля в 12:11
Телеканал 360° 20 апреля в 23:03
Коммерсантъ 21 апреля в 06:47