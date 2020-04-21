Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
Ещё 
США
Экономика
Ещё 
Интересное
Экономика
Ещё 
Политика
Экономика
Ещё 
Общество
Экономика
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Экономика
Ещё 
реклама
Главное
Pravda.RuPravda.Ru
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Инвест-Форсайт
  • Дождь1:00
  • Рифей-Пермь1:07
  • Пятый канал4:00
  • Городовой0:58
Смотрите также
В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.В источнике
Оценить
4,5K
2,4K
С чего всё начиналось
alt

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен. О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ 20 апреля в 18:42
Подробнее о событии
alt

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

РИА Новости 21 апреля в 12:11
alt

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360° 20 апреля в 23:03
alt

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Коммерсантъ 21 апреля в 06:47
реклама
Главное