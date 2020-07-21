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REGNUM
REGNUM

В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников

Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. Об этом 21 июля сообщает РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Отказ от индексации применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год. Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.
РБК21 июля в 02:54
Подробнее о событии
Deita.ru

Начали с пенсий, продолжат с зарплатами: Делягин раскрыл планы Минфина

Deita.ruвчера в 20:30
Российская газета

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновникам

Российская газета21 июля в 04:52
РБК

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

РБК21 июля в 02:54
ТАСС

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

ТАСС21 июля в 03:59
Газета.Ru

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Газета.Ru21 июля в 03:27
RT на русском

РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

RT на русском21 июля в 04:34
URA.Ru

В России предложили не повышать зарплаты чиновникам до 2023 года

URA.Ru20 июля в 23:50
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения.
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
RT на русском23:05
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности

Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью.
Автостатвчера в 09:17

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru22 июля в 13:00
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ruвчера в 16:13
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На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новостивчера в 01:00
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