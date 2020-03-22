Коронавирус
REGNUMВ России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта. Об этом 22 марта сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве.RT на русском13:16
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упала на 8-9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Футбол
Отец Йовича: «Лука не знал, что не может покидать Испанию»
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Общество
Подозрение на коронавирус выявлено у двух жителей Сахалина
Специалисты выявили два случая подозрения на заражение коронавирусом у жителей Сахалина, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России
Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Экономика
Пандемия на глазах меняет торговлю и производство
Контуры экономики будущего Настоящий набег на магазины, который устроили жители крупных российских городов, сразу же породил множество шуток, что теперь самым перспективным бизнесом станет производство туалетной бумаги.
Политика
Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса
Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.
Культура
В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
Наука
Доисторическая рыба раскрыла эволюцию человеческой руки
Рыба была найдена в канадском Мигуаше. На примере ее плавника ученые смогут понять, как человеческая рука развивалась из плавника.
Общество
Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.
Общество
Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»
Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Здоровье
В Китае выявлены 43 тысячи бессимптомных носителей коронавируса
В Китае органы здравоохранения не включили в статистику 43 тысячи бессимптомных носителей коронавируса.
Происшествия
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России
Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.