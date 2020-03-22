с чего всё началось

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта. Об этом 22 марта сообщается на сайте ведомства.

В России могут приостановить работу кинотеатров

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.

Политика Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Финансы Назван курс доллара на конец марта На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

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Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

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Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Авто ГАЗ восстановит заброшенные прототипы Экспериментальные концепты и прототипы ГАЗ, которые, как сообщали «Автоновости дня», давно хранятся в старом ангаре Горьковского автозавода, будут восстановлены.

Здоровье Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.