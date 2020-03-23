Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта. Об этом 22 марта сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать217
с чего всё началось
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили
 в ведомстве.
RT на русскомвчера в 13:16

Подробнее о событии

Минкульт с сегодняшнего дня рекомендует всем российским кинотеатрам закрыться

Эхо Москвы03:32

Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу

Российская газета01:17

Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность для борьбы с коронавирусом

Собака.ruвчера в 13:35

В России решили закрыть кинотеатры из-за угрозы коронавируса

Московский Комсомолец01:32

Минкульт рекомендует кинотеатрам закрыться с 23 марта

АМИТЕЛвчера в 21:16

Минкультуры рекомендовало всем кинотеатрам закрыться

РБКвчера в 14:04

Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить работу

Дождь01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Телеканал 360° 03:21
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:12
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru вчера в 02:03
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения людей, которые паникуют из-за коронавируса и запасаются туалетной бумагой, придумали особенный термин.
ToDay News Ufa вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию

Телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство. 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию.
Экспресс газета вчера в 13:48
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

Заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин утверждает, что коронавирус нового типа мог быть занесен в КНР упавшим метеоритом.
Live24 03:26
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Происшествия

В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

Область 45 01:39
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:31
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное