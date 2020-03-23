Коронавирус
REGNUMВ России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта. Об этом 22 марта сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», — сообщили в ведомстве.RT на русскомвчера в 13:16
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