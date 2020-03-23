с чего всё началось

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта. Об этом 22 марта сообщается на сайте ведомства.

В России могут приостановить работу кинотеатров

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.

Общество Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.