Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.

с чего всё началось

В России могут приостановить строительство крупных автомобильных дорог из-за коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, близкий к кабмину. Отмечается, что средства, которые выделили на строительство дорог, направят при этом на борьбу с коронавирусом.

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