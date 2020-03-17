Коронавирус
Мой БрянскВ России могут приостановить строительство дорог из-за коронавируса
В России могут приостановить строительство крупных автомобильных дорог из-за коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, близкий к кабмину. Отмечается, что средства, которые выделили на строительство дорог, направят при этом на борьбу с коронавирусом.
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с чего всё началось
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха
Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
Политика
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Хоккей
IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
Происшествия
В Воронеже у студенток из Непала заподозрили коронавирус
Две студентки из Непала доставлены в областную больницу Воронежа с подозрением на COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
Украина начала применять турецкие ударные дроны Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в Сирии
Журналисты отмечают, что турецкие Bayraktar TB2 зарекомендовали себя с наилучшей стороны во время военной операции Турции под названием "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб, когда дроны наносили удары по позициям сирийских правительственных силы, уничтожая в том числе и военную технику противника.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Общество
В России начали испытания вакцины от коронавируса
Исследователи из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о старте испытаний вакцины против COVID-19.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу из-за коронавируса
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Минск не станет закрывать государственные границы во избежание других чрезвычайных ситуаций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 марта.