Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и во вторник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

В России могут быть продлены налоговые каникулы для некоторых индивидуальных предпринимателей (ИП). Такой законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В России могут продлить налоговые каникулы некоторым ИП до 2022 года

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