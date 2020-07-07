Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России могут продлить налоговые каникулы некоторым ИП до 2022 года

В России могут быть продлены налоговые каникулы для некоторых индивидуальных предпринимателей (ИП). Такой законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
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В СФ разработали законопроект о продлении налоговых каникул для ИП до 2022 года

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и во вторник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС01:06

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Налоговые каникулы для ИП могут продлить до 2022 года

АБН05:15

В СФ разработали законопроект о продлении налоговых каникул для ИП до 2022 года

ТАСС01:06

В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года

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Кутепов разработал законопроект о продлении налоговых каникул для ИП до 2022 года

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В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года

Газета.Ru01:27

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