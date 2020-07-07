Экономика
RuNews24.ruВ России могут продлить налоговые каникулы некоторым ИП до 2022 года
В России могут быть продлены налоговые каникулы для некоторых индивидуальных предпринимателей (ИП). Такой законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и во вторник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.ТАСС01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Кутепов разработал законопроект о продлении налоговых каникул для ИП до 2022 года
Парламентская газета01:43
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:53, Ашберн
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 05 июля в 08:13
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
В июне компания Nord Stream 2 AG попросила датского регулятора смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
ToDay News Ufa 13:41
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Игры
Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение
THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 09:18
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Футбол
Медведев назвал примерный бюджет «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба. Ранее питерцы защитили звание чемпионов страны.
Спорт-Экспресс 13:30
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 09:03
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 02:48
Происшествия
Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 13:26
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Футбол
«Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим Тошевски
РИА Новости 12:52
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Шоу-бизнес
Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома
В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Футбол
Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судей
Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три матча за поведение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:0).
Чемпионат 12:06
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Здоровье
В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге
На востоке Китая зарегистрировали случай заболевания лихорадкой денге, инфицированный пациент ранее бывал в Индонезии, Мьянме и Пакистане, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 13:40
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07