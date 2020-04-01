По последним данным, в России более 2,7 тыс. зараженных COVID-19, 28 человек умерло. О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России могут продлить нерабочую неделю

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