Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут продлить нерабочую неделю

По последним данным, в России более 2,7 тыс. зараженных COVID-19, 28 человек умерло. О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Голикова назвала условия для продления мер социального дистанцирования

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
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В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
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Lenta.ru 00:48
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

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РИА Новости вчера в 14:58
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Общество

Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.
VSE42.RU 31 марта в 23:22
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

Попытка YouTube угнаться за TikTok понятна - за последние два года аудитория разработанного китайской ByteDance сервиса выросла более чем на 125% (такие данные январского отчета App Annie приводит The Verge).
Вести.Ru 02:45
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Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

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В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
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Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

Всероссийская перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года.
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Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

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В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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Власти Москвы утвердили второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки столичному бизнесу.
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Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове

Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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