Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье. "Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

"Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Экономика Правительство разрабатывает антикризисный план для России По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.

Шоу-бизнес Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.

Общество Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Общество Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.

Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.