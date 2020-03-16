Коронавирус
РИА НовостиВ России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
"Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.
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с чего всё началось
Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье. "Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости06:56
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Правительство рассматривает продление весенних школьных каникул из-за коронавируса
Московский Комсомолец06:43
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