Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

"Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. По словам источника РИА Новости в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.
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с чего всё началось

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье. "Продление школьных каникул", - значится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости06:56

Подробнее о событии

Правительство рассмотрит возможность дистанционной выдачи больничных

Известия09:32

В России могут запретить мероприятия численностью более тысячи человек

Коммерсантъ07:53

Правительство рассматривает продление весенних школьных каникул из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:43

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

RT на русском07:18

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

РИА Новости06:56

Российским школьникам продлят каникулы из-за коронавируса

URA.Ru07:29

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Lenta.ru06:41
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Экономика

Правительство разрабатывает антикризисный план для России

По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
EastRussia 02:21
Шоу-бизнес

Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку

В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Inc-news.ru 07:13
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
РБК 08:06
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания

Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
REGNUM 08:37
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
SpeedMe вчера в 11:16
Политика

Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:32
Здоровье

В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
URA.Ru 07:42
Общество

Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой

Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.
Sibnet Новости 02:43
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Общество

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:23
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Общество

В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

16 марта американские врачи планируют провести первое испытание вакцины от коронавируса на людях.
Pravda.Ru 04:38
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Российская газета 09:06
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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