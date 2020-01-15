Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Политика Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.

Политика Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, заявил в среду РИА Новости его советник Хасан Хуни.

Футбол В российском футболе стартовала судейская реформа Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.

Общество Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.