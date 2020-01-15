Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
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Дмитрий Песков
Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 08:55

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