В России могут разрешить досрочно снимать средства с ИИС-2 без потерь
Москва, 11 сентября 2020, 09:30 — REGNUM Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов второго типа (ИИС-2) могут разрешить снимать часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы.В источнике
С чего всё началось
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У владельцев Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа появится возможность снять часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы.
Известия17:01
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