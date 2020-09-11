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REGNUM
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В России могут разрешить досрочно снимать средства с ИИС-2 без потерь

Москва, 11 сентября 2020, 09:30 — REGNUM Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов второго типа (ИИС-2) могут разрешить снимать часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы.В источнике
С чего всё началось
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Амнистия капитала: Минфин рассматривает опции для расширения ИИС-2

У владельцев Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа появится возможность снять часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы.
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Коммерсантъвчера в 14:27
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Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
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«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
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«Спартак» намерен сохранить Кокорина

«Удержать нападающего в «Спартаке» хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию «Зениту» и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ», — отмечает Metaratings.ru.
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