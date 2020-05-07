Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
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с чего всё началось

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

Россиян захотели лишить права вернуть деньги за билеты при пандемии коронавируса

Lenta.ru02:45

«Ъ»: правительство может легализовать ваучеры для перевозчиков

Газета.Ru02:38

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Коммерсантъвчера в 18:58

СМИ: перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты

URA.Ru02:15

В России намерены легализовать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Московский Комсомолец02:00

«Ъ»: правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

ТАСС01:28

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

News.ru02:27
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК вчера в 16:56
19
Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
47
Общество

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК вчера в 15:33
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
330
Общество

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
50
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
78
Происшествия

В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
1
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
73
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
60
Общество

В России режим самоизоляции планируют ослаблять в три этапа

В рамках второго этапа разрешат гулять с членами семьи, а в рамках третьего планируют открыть парки и магазины любой площади.
ProstoProSport вчера в 10:17
Общество

Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
18
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
358
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
51
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
732
Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
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Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
1
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

РИА Новости 02:54
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Политика

Чехия назвала возможный срок открытия границы для россиян

В ближайшее время Чехия начнет постепенно открывать границы для иностранцев, однако сообщение с Россией будет восстановлено не раньше, чем через несколько месяцев.
Компания 02:28
2
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
Здоровье

Названы ограничения, которые в Прикамье отменят первыми

Советник губернатора Дмитрий Жебелев опубликовал возможный первый пакет смягчения ограничений в Пермском крае.
ИА Текст (Пермь) 00:15
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
16
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
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