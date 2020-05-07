Коронавирус
REGNUMВ России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
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с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
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Агентство Москва 01:53
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Газета.Ru вчера в 11:14
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N+1 вчера в 09:02
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RuNews24.ru вчера в 15:08
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Газета.Ru вчера в 14:32
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Газета.Ru вчера в 00:42
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Газета.Ru вчера в 12:25
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Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
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