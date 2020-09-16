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REGNUM
REGNUM

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
РИА Новости

«Известия»: маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

РИА Новости21:18
Lenta.ru

В России предложили тратить маткапитал на ремонт

Lenta.ru21:45
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20

В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
В России предложили ввести продуктовые карточки
Lenta.ruвчера в 11:26
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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За сутки в Алтайском крае 63 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 59 пациентов, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:32
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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