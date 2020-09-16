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REGNUM
REGNUM

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В СФ поддержали идею о направлении маткапитала на ремонт жилья

РИА Новости03:34
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
Lenta.ru

В России предложили тратить маткапитал на ремонт

Lenta.ru21:45
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
ИА Новороссия00:58
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК04:01

С 14 декабря 2020 действует новый порядок оформления больничных

С 14 декабря 2020 начнет применяться приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Бухгалтерия.рувчера в 04:43
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Евгений Куйвашев назначил банкрота главой электронного правительства

Романа Кислова, которого в феврале 2020 года Евгений Куйвашев назначил директором ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства», еще в 2019 году Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом.
РБК Екатеринбург03:18
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