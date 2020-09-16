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REGNUM
REGNUM

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
Lenta.ru

В России предложили тратить маткапитал на ремонт

Lenta.ru21:45
РИА Новости

«Известия»: маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

РИА Новости21:18
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Делегация Индии покинула встречу совбеза ШОС из-за действий Пакистана

Индийская делегация покинула онлайн-встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованной российской стороной, после того, как Пакистан использовал во время выступления своего представителя в качестве фона карту, включающую в Пакистан территории, которые Индия считает своими, 16 сентября передает МИД Индии на своем сайте.
ИА Красная Весна02:07

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфаксвчера в 12:14
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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