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REGNUM
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия». Срочный ремонт Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу».В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
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РИА Новости

В СФ поддержали идею о направлении маткапитала на ремонт жилья

РИА Новости03:34
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20
Lenta.ru

В России предложили тратить маткапитал на ремонт

Lenta.ru21:45
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59

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RT на русском04:33
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