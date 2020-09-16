В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
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Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия». Срочный ремонт Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу».В источнике
С чего всё началось
Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт
Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
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