Экономика
ГЛАС.RUВ России могут резко повысить тарифы ЖКХ и цены на услуги банков
Стоимость банковских услуг и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил взыскания долгов. Об этом сообщили представители компаний после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъ19 декабря в 17:31
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Энергетика
Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа
Победой назвал подписание протокола о транзите российского газа через украинскую ГТС премьер-министр Украины Алексей Гончарук 22 декабря у себя в Facebook.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.
Кино
Названы десять худших фильмов 2019 года
Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Происшествия
В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка
Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Политика
Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили
Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе, сообщает в субботу журнал Spiegel.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Футбол
«Интер» дома разгромил «Дженоа»
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Кино
Джеймс Кэмерон ставит на победу «Аватара» над «Мстителями 4»
Джеймс Кэмерон ставит на победу «Аватара» над «Мстителями 4» в прокате в случае повторного показа перед дебютом сиквела.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Космос
Starliner возвращается на Землю
Гаджеты
AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс
Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Кино
Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant
Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Политика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Политика
Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе
"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
Музыка
Рустам Минниханов вручил звания организаторам фестиваля «Татар жыры»
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов посетил завершающий концерт юбилейного фестиваля «Татар жыры».