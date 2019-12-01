Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.

с чего всё началось

Стоимость банковских услуг и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил взыскания долгов. Об этом сообщили представители компаний после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

В России могут резко повысить тарифы ЖКХ и цены на услуги банков

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