Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России могут резко повысить тарифы ЖКХ и цены на услуги банков

Стоимость банковских услуг и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил взыскания долгов. Об этом сообщили представители компаний после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ19 декабря в 17:31

Подробнее о событии

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Фактывчера в 05:47

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъ19 декабря в 17:31

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ruвчера в 00:58

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПресс19 декабря в 22:55

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ru19 декабря в 22:05

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ru19 декабря в 20:38

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ruвчера в 00:58
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Энергетика

Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа

Победой назвал подписание протокола о транзите российского газа через украинскую ГТС премьер-министр Украины Алексей Гончарук 22 декабря у себя в Facebook.
Красная весна 15:18
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
РИА Новости 11:46
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.
Известия 15:36
Кино

Названы десять худших фильмов 2019 года

Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Peterburg2.ru 15:13
Происшествия

В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка

Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
RT на русском 15:28
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Газета.Ru 15:15
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Происшествия

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
РБК 13:02
Политика

Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Известия 14:57
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Политика

Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили

Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе, сообщает в субботу журнал Spiegel.
Российская газета 15:41
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Футбол

«Интер» дома разгромил «Дженоа»

Спорт-Экспресс 13:56
Музыка

Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи

В следующем году артист Игги Поп получит премию «Грэмми» за выдающийся вклад в историю звукозаписи, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 11:35
Кино

Джеймс Кэмерон ставит на победу «Аватара» над «Мстителями 4»

Джеймс Кэмерон ставит на победу «Аватара» над «Мстителями 4» в прокате в случае повторного показа перед дебютом сиквела.
Актуальные Новости 04:08
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 14:11
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Космос

Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
Гаджеты

AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
OAnews 09:24
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Кино

Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant

Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Игромания.ру 15:09
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Lenta.ru 11:33
Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

Lenta.ru 14:24
Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
ФАН 10:00
Политика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
РБК 09:51
Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс 14:55
Политика

Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
Газета.Ru 15:12
Музыка

Рустам Минниханов вручил звания организаторам фестиваля «Татар жыры»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов посетил завершающий концерт юбилейного фестиваля «Татар жыры».
Татар-информ 11:28
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