Экономика
News.ruТарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить
Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъ19 декабря в 17:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Здоровье
Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты
Урологи рассказали, что взрослому мужчине необходимо жить половой жизнью, чтобы избежать рака простаты и назвали необходимое для этого число половых актов.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Политика
Китай продемонстрировал взлет клона советского истребителя
Китайский телеканал CCTV7 в эфире показал сюжет, на котором запечатлен взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Здоровье
Названы лучшие средства для борьбы с похмельем
Фудблогер Роман Морозов назвал лучшие средства для борьбы с похмельем. Простые советы помогут легче пережить утро после застолья.
Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Хоккей
Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
Энергетика
Украина увеличит тариф на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Шоу-бизнес
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения
Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Авто
Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа
В преддверие Нового года автозавод в Ульяновске порадовал автолюбителей выходом новой версии коммерческой модели УАЗ.
Экономика
Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Биатлон
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я
Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Происшествия
Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге
На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.