Экономика

News.ruNews.ruТарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.
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с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ19 декабря в 17:31

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Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Фактывчера в 05:47

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъ19 декабря в 17:31

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ruвчера в 00:58

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПресс19 декабря в 22:55

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ru19 декабря в 22:05

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ru19 декабря в 20:38

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ruвчера в 00:58
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Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Газета.Ru 12:42
Здоровье

Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

Урологи рассказали, что взрослому мужчине необходимо жить половой жизнью, чтобы избежать рака простаты и назвали необходимое для этого число половых актов.
ToDay News Ufa 09:09
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Известия 12:22
Политика

Китай продемонстрировал взлет клона советского истребителя

Китайский телеканал CCTV7 в эфире показал сюжет, на котором запечатлен взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.
РЕН ТВ 10:55
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
Здоровье

Названы лучшие средства для борьбы с похмельем

Фудблогер Роман Морозов назвал лучшие средства для борьбы с похмельем. Простые советы помогут легче пережить утро после застолья.
Актуальные Новости 06:51
Армия и оружие

Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM вчера в 12:22
Хоккей

Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
Газета.Ru 06:32
Энергетика

Украина увеличит тариф на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
Life.ru 10:46
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 04:33
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 04:22
Шоу-бизнес

Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Российская газета 06:17
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Авто

Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

В преддверие Нового года автозавод в Ульяновске порадовал автолюбителей выходом новой версии коммерческой модели УАЗ.
Car.ru вчера в 07:34
Экономика

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
Происшествия

Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

Интерфакс 07:48
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 13:42
Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
РИА Новости 11:15
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
РБК 08:51
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