Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известия22 января в 16:01
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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°вчера в 08:25
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Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Политика
Китай поддержал идею Путина о саммите постоянных членов СБ ООН
Китай поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Происшествия
Министру здравоохранения Ростовской области предъявили обвинение
Сотрудники правоохранительных органов обвиняют министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую в превышении должностных полномочий, сообщает telegram-канал "Выстрел в голову".
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Политика
В Турции назвали Россию обманщицей
В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Политика
ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Шоу-бизнес
Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь
Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика
«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию
Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Общество
Совфед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
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