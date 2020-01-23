Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

Подробнее о событии

Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°вчера в 08:25

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUMвчера в 00:15

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

Сигареты подорожают на четверть

URA.Ru22 января в 18:30

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Политика

Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе

Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

РИА Новости вчера в 23:22
Здоровье

Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм

В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Smolnarod.ru вчера в 05:15
Политика

Китай поддержал идею Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

Китай поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Интерфакс вчера в 23:19
Происшествия

Министру здравоохранения Ростовской области предъявили обвинение

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую в превышении должностных полномочий, сообщает telegram-канал "Выстрел в голову".
Южная служба новостей 00:08
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Политика

В Турции назвали Россию обманщицей

В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Рамблер вчера в 13:08
Политика

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 21:14
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
BFM.ru вчера в 23:56
Общество

Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь

Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
URA.Ru вчера в 21:43
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Политика

«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»

В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Bimru.ru вчера в 07:30
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия вчера в 13:00
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Infox.ru вчера в 17:31
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
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