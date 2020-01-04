Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Вместо изменения брачного возраста Милонов предложил соединить венчание с ЗАГСом

Московский Комсомолец06:04

Самый молодой депутат Госдумы поддержал идею о снижении брачного возраста

News.ru05:08

В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст

RT на русскомвчера в 12:17

Брачный возраст в России может быть скорректирован в 2021 году

REGNUM02:24

В России планируют скорректировать брачный возраст

ТАССвчера в 10:34

В Совфеде прокомментировали идею скорректировать брачный возраст

РИА Новости05:36

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газетавчера в 07:29
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Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Спорт

Устюгов и Большунов заняли призовые места на «Тур де Ски»

Устюгов занял второе место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо на 0,7 секунды. Большунов пришел третьим, уступив Устюгову 0,53 секунды.
Московский Комсомолец вчера в 08:19
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ 02:00
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Общество

Солнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Известия 05:21
Теннис

Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой

Газета.Ru 05:17
Политика

МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом

По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП и получила штраф

Супруга бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина рассказала о неприятной ситуации на парковке.
Московский Комсомолец 05:16
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 02 января в 03:33
Авто

Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году

Что изменится для российских владельцев авто в наступившем 2020 году.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Армия и оружие

NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Наука

В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком

Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Политическая Экспертиза вчера в 02:33
Происшествия

Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Вести.Ru 06:03
Наука

Биокомпьютер на основе ДНК вычислил квадратный корень из 900

Десятибитная программируемая логическая схема на основе 32 цепей ДНК оказалась способна посчитать квадратный корень из 1, 4, 9, 16 -- и так далее до 900.
Индикатор 03:57
Гаджеты

Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Новости Рязани вчера в 09:57
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Происшествия

В ДТП в Охинском районе погиб человек

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
АСТВ 05:11
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна вчера в 19:09
Политика

В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
РЕН ТВ 04:43
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
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