Общество
RT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Вместо изменения брачного возраста Милонов предложил соединить венчание с ЗАГСом
Московский Комсомолец06:04
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Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Спорт
Устюгов и Большунов заняли призовые места на «Тур де Ски»
Устюгов занял второе место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо на 0,7 секунды. Большунов пришел третьим, уступив Устюгову 0,53 секунды.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Теннис
Серена Уильямс призналась в любви к Кузнецовой
Политика
МИД РФ назвало угрозой поддержку неонацизма Киевом
По мнению дипломатов, украинские власти "упорно голосуют" против резолюции по противостоянию героизации нацизма и неонацизма, что "серьезную угрозу для всего мирового сообщества".
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП и получила штраф
Супруга бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина рассказала о неприятной ситуации на парковке.
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Что изменится для российских владельцев авто в наступившем 2020 году.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Наука
Биокомпьютер на основе ДНК вычислил квадратный корень из 900
Десятибитная программируемая логическая схема на основе 32 цепей ДНК оказалась способна посчитать квадратный корень из 1, 4, 9, 16 -- и так далее до 900.
Гаджеты
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Происшествия
В ДТП в Охинском районе погиб человек
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Политика
В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.